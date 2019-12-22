Her zaman iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, yine kural bozmadı. Önceki gün Fransa'ya giden ikoncan, göbeğine kasık dekoltesinde çengelli iğneler olan süper minisiyle Paris sokaklarını dolaştı. Her zaman iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, yine kural bozmadı. Önceki gün Fransa'ya giden ikoncan, göbeğine kasık dekoltesinde çengelli iğneler olan süper minisiyle Paris sokaklarını dolaştı.
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