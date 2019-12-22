Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.12.2019
  • Gazete

yine kural bozmadı

Her zaman iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren , yine kural bozmadı. Önceki gün Fransa'ya giden ikoncan, göbeğine kasık dekoltesinde çengelli iğneler olan süper minisiyle sokaklarını dolaştı.

Paris havası
Her zaman iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Eda Taşpınar, yine kural bozmadı. Önceki gün Fransa'ya giden ikoncan, göbeğine kasık dekoltesinde çengelli iğneler olan süper minisiyle Paris sokaklarını dolaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriEda Taşpınar yine kural bozmadı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri