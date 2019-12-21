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  • 21.12.2019
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ile çifti genç çilere meydan okudu

ile , 'İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız' adlı şarkısını Etiler'deki Kile Restaurant'ta tanıttı. İkili, genç rapçilere meydan okudu.

2019 model rapçiler

Safiye Soyman ile Faik Öztürk, 'İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız' adlı şarkısını Etiler'deki Kile Restaurant'ta tanıttı. İkili, genç rapçilere meydan okudu.

İlginç tarzları ile dikkat çeken ikiliden Faik Öztürk, "Safiye yüzünden bu yollara düştüm. Buradan Ben Fero, Ezhel ve Ceza'ya meydan okuyorum" diyerek güldürdü

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