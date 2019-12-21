Safiye Soyman ile Faik Öztürk, 'İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız' adlı rap şarkısını Etiler'deki Kile Restaurant'ta tanıttı. İkili, genç rapçilere meydan okudu.
İlginç tarzları ile dikkat çeken ikiliden Faik Öztürk, "Safiye yüzünden bu yollara düştüm. Buradan Ben Fero, Ezhel ve Ceza'ya meydan okuyorum" diyerek güldürdü
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