Usta sanatçı Mazhar Alanson'un "Yazan Aşık" adlı solo albümü bugün tüm müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün ilk imza günü ise 25 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Zorlu Center D&R'da yapılacak.
Usta sanatçı Mazhar Alanson'un "Yazan Aşık" adlı solo albümü bugün tüm müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün ilk imza günü ise 25 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Zorlu Center D&R'da yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.