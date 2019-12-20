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Usta sanatçı 'dan ""

Usta sanatçı 'un "" adlı solo albümü bugün tüm müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün ilk imza günü ise 25 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Zorlu Center D&R'da yapılacak.

Aşık Mazhar

Usta sanatçı Mazhar Alanson'un "Yazan Aşık" adlı solo albümü bugün tüm müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün ilk imza günü ise 25 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Zorlu Center D&R'da yapılacak.

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