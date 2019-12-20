Ünlü markalar ÖZEL TİM'lerle harekete geçti! Çakma sosyetikleri tek tek belirledi...

Louis Vuitton, Dolce Gabbana ve Gucci, gıcık kaptı. kıyafetlerini bir gün kullanıp iade eden çakma sosyetikleri sosyal medyadan takibe başladı. Ünlü isimler, pahalı giysileri beğendi. Sonra "Bedeni olmadı" deyip iade etti.





Markalar ise ÖZEL TİM'lerle harekete geçti. Davetlerde bu kıyafetleri giyip iade edenleri tek tek belirledi.