Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.12.2019
  • Gazete

’dan alkışlık hareket! Kadın ’nde doğan 40 çocuğu...

Anneliğiyle takdir toplayan ’dan alkışlık hareket. Kadın ’ni ziyaret eden Akın, burada doğan çocukları dışarıya çıkartarak bir günü birlikte geçirdi.

Kalbi de güzel

Kainat Güzeli Azra Akın, kalbinin güzelliğini de konuşturdu. Atakan Koru ile evliliğinden Demir isminde bir oğlu bulunan Akın, önceki gün minik kalpleri sevindirdi. Başarılı oyuncu, Bakırköy'de bulunan kadın ne ziyarette bulundu.

Uludağ Tekstil ve avukat Gülnur Tutumoğlu işbirliği ile sosyal sorumluluk projesi içinde olan Azra Akın, mahkum kadınların cezaevinde doğurduğu 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı. Çocuklarla birlikte duygusal anlar yaşayan Akın, "Buradaki çocukların da dışarıdakiler gibi sağlıklı büyümeye ve eğlenmeye ihtiyacı var" dedi.

AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriAzra Akın’dan alkışlık hareket! Bakırköy Kadın Cezaevi’nde doğan 40 çocuğu...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri