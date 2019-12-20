Kainat Güzeli Azra Akın, kalbinin güzelliğini de konuşturdu. Atakan Koru ile evliliğinden Demir isminde bir oğlu bulunan Akın, önceki gün minik kalpleri sevindirdi. Başarılı oyuncu, Bakırköy'de bulunan kadın cezaevine ziyarette bulundu.

Uludağ Tekstil ve avukat Gülnur Tutumoğlu işbirliği ile sosyal sorumluluk projesi içinde olan Azra Akın, mahkum kadınların cezaevinde doğurduğu 40 çocuğu bir gün boyunca dışarıya çıkardı. Çocuklarla birlikte duygusal anlar yaşayan Akın, "Buradaki çocukların da dışarıdakiler gibi sağlıklı büyümeye ve eğlenmeye ihtiyacı var" dedi.

AYDIN HAMZA