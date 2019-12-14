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  • 14.12.2019
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Kötü günler bitti! ve keyifli halleriyle dikkat çekti

Geçtiğimiz haftalarda boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen popçu ve güzel oyuncu , önceki gün Vadistanbul'daydı. İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

Kötü günler bitti
Geçtiğimiz haftalarda boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen popçu Sinan Akçıl ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Vadistanbul'daydı. İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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