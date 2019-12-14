Geçtiğimiz haftalarda boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen popçu Sinan Akçıl ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Vadistanbul'daydı. İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen popçu Sinan Akçıl ve güzel oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Vadistanbul'daydı. İkili, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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