Geçtiğimiz günlerde evlerine hırsız giren Elif Ece Uzun ile eşi Mehmet Tuş, önceki akşam İstmarina'daki 'İstanbul'a Bakarken' sergisini gezdi.
Hırsız şokunu üzerlerinden atan çiftin keyfi yerindeydi.
Geçtiğimiz günlerde evlerine hırsız giren Elif Ece Uzun ile eşi Mehmet Tuş, önceki akşam İstmarina'daki 'İstanbul'a Bakarken' sergisini gezdi.
Hırsız şokunu üzerlerinden atan çiftin keyfi yerindeydi.
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