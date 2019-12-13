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  • 13.12.2019
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ile eşi hırsız şokunu çabuk atlattı

Geçtiğimiz günlerde evlerine hırsız giren ile eşi , önceki akşam İstmarina'daki 'İstanbul'a Bakarken' sergisini gezdi. Hırsız şokunu üzerlerinden atan çiftin keyfi yerindeydi.

Hırsız şoku uzun sürmedi

Geçtiğimiz günlerde evlerine hırsız giren Elif Ece Uzun ile eşi Mehmet Tuş, önceki akşam İstmarina'daki 'İstanbul'a Bakarken' sergisini gezdi.

Hırsız şokunu üzerlerinden atan çiftin keyfi yerindeydi.

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