Önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş turuna çıkan Başak Sayan ve Semiramis Pekkan'a sevimli dostları da eşlik etti.

Toy poddle cinsi köpekleriyle gün boyu mağazaları gezen ikilinin köpeklerine, çevredekilerin de ilgisi büyüktü.