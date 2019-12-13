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  • 13.12.2019
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Alışveriş turuna çıkan ve 'a sevimli dostları da eşlik etti

Önceki gün Zorlu 'de alışveriş turuna çıkan ve 'a sevimli dostları da eşlik etti. Toy poddle cinsi köpekleriyle gün boyu mağazaları gezen ikilinin köpeklerine, çevredekilerin de ilgisi büyüktü.

Dostlarla gezinti

Önceki gün Zorlu 'de alışveriş turuna çıkan ve 'a sevimli dostları da eşlik etti.

Toy poddle cinsi köpekleriyle gün boyu mağazaları gezen ikilinin köpeklerine, çevredekilerin de ilgisi büyüktü.

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