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'Biraz Sezen, biraz ben Deniz Seki" konserleriyle coşturuyor

, 'Biraz Sezen, biraz ben Deniz Seki" konserlerinin ikincisini önceki gece Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde verdi. Seki, "Sonsuz aşka kesinlikle inanmıyorum artık" itirafı yaptı.

Sonsuz aşk yok
Deniz Seki, 'Biraz Sezen, biraz ben " konserlerinin ikincisini önceki gece Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde verdi. Seki, "Sonsuz aşka kesinlikle inanmıyorum artık" itirafı yaptı.

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