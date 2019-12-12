Deniz Seki, 'Biraz Sezen, biraz ben Deniz Seki' konserlerinin ikincisini önceki gece Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde verdi. Seki, 'Sonsuz aşka kesinlikle inanmıyorum artık' itirafı yaptı. Deniz Seki, 'Biraz Sezen, biraz ben Deniz Seki' konserlerinin ikincisini önceki gece Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde verdi. Seki, 'Sonsuz aşka kesinlikle inanmıyorum artık' itirafı yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.