Eski futbolcu Tümer Metin ile oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, önceki gün Akmerkez'de mağazaları gezerken görüntülendi.
Alışverişe çıktıklarını belirten ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.
Aydın HAMZA
Eski futbolcu Tümer Metin ile oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, önceki gün Akmerkez'de mağazaları gezerken görüntülendi.
Alışverişe çıktıklarını belirten ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.
Aydın HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.