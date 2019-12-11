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  • 11.12.2019
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ile oyuncu sevgilisi alışverişte görüldü

Eski futbolcu ile oyuncu sevgilisi , önceki gün Akmerkez'de mağazaları gezerken görüntülendi. Alışverişe çıktıklarını belirten ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

Aşıklar gezmede

Eski futbolcu ile oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, önceki gün Akmerkez'de mağazaları gezerken görüntülendi.

Alışverişe çıktıklarını belirten ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

Aydın HAMZA

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