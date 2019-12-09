Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Samsunlu hayranlarıyla buluştu. Başından iki evlilik geçen Ersoy, 'Hiç Karadenizli kocam olmadı' diye espri yaptı. Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Samsunlu hayranlarıyla buluştu. Başından iki evlilik geçen Ersoy, 'Hiç Karadenizli kocam olmadı' diye espri yaptı.
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