Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.12.2019
  • Gazete

, ’e talip! "Hiç Karadenizli kocam olmadı"

'nin Diva'sı , önceki akşam Samsunlu hayranlarıyla buluştu. Başından iki evlilik geçen Ersoy, "Hiç li kocam olmadı" diye espri yaptı.

Karadeniz’e talip
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Samsunlu hayranlarıyla buluştu. Başından iki evlilik geçen Ersoy, "Hiç Karadenizli kocam olmadı" diye espri yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBülent Ersoy, Karadeniz’e talip! "Hiç Karadenizli kocam olmadı"
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri