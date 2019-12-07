Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.12.2019
  • Gazete

Oyuncu 'in yeni hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor...

Oyuncu , önceki akşamki görüntüsüyle şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren Öden, Nişantaşı City's AVM'deydi. Alışveriş merkezindeki pek çok kişi güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Tanıyana aşk olsun

Oyuncu , önceki akşamki görüntüsüyle şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren Öden, Nişantaşı City's AVM'deydi. Alışveriş merkezindeki pek çok kişi güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriOyuncu Songül Öden'in yeni hali şaşırttı! Görenler tanıyamıyor...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri