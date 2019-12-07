Oyuncu Songül Öden, önceki akşamki görüntüsüyle şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren Öden, Nişantaşı City's AVM'deydi. Alışveriş merkezindeki pek çok kişi güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı.
Doğan SAVAŞ
Oyuncu Songül Öden, önceki akşamki görüntüsüyle şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren Öden, Nişantaşı City's AVM'deydi. Alışveriş merkezindeki pek çok kişi güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı.
Doğan SAVAŞ
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