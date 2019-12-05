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  • 05.12.2019
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Bir haftada zirveye yerleşti

'ın ilk otobiyografik kitabı "Sen Değişirsen Her Şey Değişir", 'da raflarda yerini aldı. Sayan'ın, kendi hayatının iplerini nasıl eline aldığını ve içsel yolculuğunda nelerle karşılaştığını anlattığı kitap, bir haftada çok satanlar listesine girmeyi başardı.

Bir haftada zirveye yerleşti
Başak Sayan'ın ilk otobiyografik kitabı "Sen Değişirsen Her Şey Değişir", 'da raflarda yerini aldı. Sayan'ın, kendi hayatının iplerini nasıl eline aldığını ve içsel yolculuğunda nelerle karşılaştığını anlattığı kitap, bir haftada çok satanlar listesine girmeyi başardı.

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