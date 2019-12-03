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  • 03.12.2019
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Süper performans

Ünlü şarkıcı Of Aman Nalan beş yıl aradan sonra işletmeciliğini 'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı. Nalan'ın performansı alkış aldı.

Süper performans
Ünlü şarkıcı Of Aman Nalan beş yıl aradan sonra işletmeciliğini 'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı. Nalan'ın performansı alkış aldı.

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