Süper performans

Ünlü şarkıcı Of Aman Nalan beş yıl aradan sonra işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı. Nalan'ın performansı alkış aldı. Ünlü şarkıcı Of Aman Nalan beş yıl aradan sonra işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Ulus'taki Chin Chin Restaurant'ta sahne aldı. Nalan'ın performansı alkış aldı.
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