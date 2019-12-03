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  • 03.12.2019
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sevgilisi ’nın internetteki olumsuz haberlerini sildiriyor

Türk basketbolunun efsane ismi , sevgilisi ’nın internetteki olumsuz haberlerini sildiriyor. Kutluay'ın eski eşi tarafından yuva yıkmakla suçlanan Sponza, geçen yıl da "Benim üç çocuğum ve bir kariyerim var. Bu haberler itibarımı zedeliyor" diyerek hakkındaki haberleri mahkeme kararıyla internetten sildirmişti.

Kutluay güvenlik!

İbrahim Kutluay'la geçtiğimiz günlerde barışan , internette kendisi hakkında yazılan haberleri sildirmek için düğmeye bastı. Kutluay'ın eski eşi tarafından yuva yıkmakla suçlanan Sponza, geçen yıl da "Benim üç çocuğum ve bir kariyerim var. Bu haberler itibarımı zedeliyor" diyerek hakkındaki haberleri mahkeme kararıyla internetten sildirmişti.

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