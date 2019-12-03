İbrahim Kutluay'la geçtiğimiz günlerde barışan Edwina Sponza, internette kendisi hakkında yazılan haberleri sildirmek için düğmeye bastı. Kutluay'ın eski eşi Demet Şener tarafından yuva yıkmakla suçlanan Sponza, geçen yıl da "Benim üç çocuğum ve bir kariyerim var. Bu haberler itibarımı zedeliyor" diyerek hakkındaki haberleri mahkeme kararıyla internetten sildirmişti.