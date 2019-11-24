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gezmede

'nin usta ismi , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yoğun konser temposundan arta kalan zamanı değerlendirdiğini söyleyen Şahin, "Sahne kostümümü her zaman kendim seçip, kendim gelir alırım. Bugün de bir dostuma hediye almaya geldim" dedi.

Şahin gezmede
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Selami Şahin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yoğun konser temposundan arta kalan zamanı değerlendirdiğini söyleyen Şahin, "Sahne kostümümü her zaman kendim seçip, kendim gelir alırım. Bugün de bir dostuma hediye almaya geldim" dedi.

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