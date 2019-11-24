Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Selami Şahin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yoğun konser temposundan arta kalan zamanı değerlendirdiğini söyleyen Şahin, "Sahne kostümümü her zaman kendim seçip, kendim gelir alırım. Bugün de bir dostuma hediye almaya geldim" dedi.