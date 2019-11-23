Tüm dünyaya ilham veren Mevlana'nın hayatını konu alan Türkiye-İran ortak yapımı "Mest-i Aşk" filmi, iki ülkenin ünlü oyuncularını bir araya getirdi.
Bensu Soral, Boran Kuzum, Hande Erçel ve İbrahim Çelikkol'un da başrollerinde rol aldığı film, İran'da tartışma konusu oldu.
CEVABI BEYAZ PERDEDE
2020'de vizyona girecek filmde Mevlana'nın üvey kızı Kimya Hatun'u canlandıracak olan Hande Erçel, İranlılar'dan eleştiri aldı. İranlılar, sosyal medyada "Kimya Hatun'u bir Türk değil İranlı oyuncu oynasın" şeklinde kampanya başlattı.
İlk sinema filmi projesi öncesinde gelen eleştiriler karşısında canı sıkılan 25 yaşındaki oyuncunun, "Bu tepkilere cevabımı, rolüme çok iyi hazırlanıp beyazperdede sergileyeceğim oyunculukla vereceğim" dediği konuşuluyor.
AŞK DOLU TANITIM
Ünlü oyuncu, birçok şarkının kendisine yazıldığı sevgilisi Murat Dalkılıç'ın dün çıkan 'Afeta' isimli albümünü Instagram'da paylaşıp "Favori albümüm çıktı" dedi.
Bensu Soral, Boran Kuzum, Hande Erçel ve İbrahim Çelikkol'un da başrollerinde rol aldığı film, İran'da tartışma konusu oldu.
CEVABI BEYAZ PERDEDE
2020'de vizyona girecek filmde Mevlana'nın üvey kızı Kimya Hatun'u canlandıracak olan Hande Erçel, İranlılar'dan eleştiri aldı. İranlılar, sosyal medyada "Kimya Hatun'u bir Türk değil İranlı oyuncu oynasın" şeklinde kampanya başlattı.
İlk sinema filmi projesi öncesinde gelen eleştiriler karşısında canı sıkılan 25 yaşındaki oyuncunun, "Bu tepkilere cevabımı, rolüme çok iyi hazırlanıp beyazperdede sergileyeceğim oyunculukla vereceğim" dediği konuşuluyor.
AŞK DOLU TANITIM
Ünlü oyuncu, birçok şarkının kendisine yazıldığı sevgilisi Murat Dalkılıç'ın dün çıkan 'Afeta' isimli albümünü Instagram'da paylaşıp "Favori albümüm çıktı" dedi.
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