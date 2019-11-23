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  • 23.11.2019
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filminde ’u canlandıracak olan , lı seyirciyi kızdırdı

’in filminde Mevlana’nın ’u canlandıracak olması lı seyirciyi kızdırdı. Erçel’in ‘Bu rolü Türk değil oynamalı’ şeklinde yapılan eleştiriler karşısında ise hayli üzüldüğü konuşuluyor.

'Kimya'sı bozuldu
Tüm dünyaya ilham veren Mevlana'nın hayatını konu alan Türkiye-İran ortak yapımı "Mest-i Aşk" filmi, iki ülkenin ünlü oyuncularını bir araya getirdi.



Bensu Soral, Boran Kuzum, Hande Erçel ve İbrahim Çelikkol'un da başrollerinde rol aldığı film, İran'da tartışma konusu oldu.




CEVABI BEYAZ PERDEDE
2020'de vizyona girecek filmde Mevlana'nın üvey kızı Kimya Hatun'u canlandıracak olan , lılar'dan eleştiri aldı. lar, sosyal medyada "Kimya Hatun'u bir Türk değil İranlı oyuncu oynasın" şeklinde kampanya başlattı.



İlk sinema filmi projesi öncesinde gelen eleştiriler karşısında canı sıkılan 25 yaşındaki oyuncunun, "Bu tepkilere cevabımı, rolüme çok iyi hazırlanıp beyazperdede sergileyeceğim oyunculukla vereceğim" dediği konuşuluyor.




AŞK DOLU TANITIM
Ünlü oyuncu, birçok şarkının kendisine yazıldığı sevgilisi 'ın dün çıkan 'Afeta' isimli albümünü 'da paylaşıp "Favori albümüm çıktı" dedi.

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