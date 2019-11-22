Mehmet Yıldırım tarafından ikincisi organize edilen Fashion & Music Show, önceki akşam Kalamış Wyndham Grand Otel'de yapıldı. Kısa süre önce, nikah masasına oturan Elif Ece Uzun. podyumda gelinlikle arz-ı endam etti.
Mehmet Yıldırım tarafından ikincisi organize edilen Fashion & Music Show, önceki akşam Kalamış Wyndham Grand Otel'de yapıldı. Kısa süre önce, nikah masasına oturan Elif Ece Uzun. podyumda gelinlikle arz-ı endam etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.