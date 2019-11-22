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Yeni gelin podyumda gelinlikle arz-ı endam etti

tarafından ikincisi organize edilen Fashion & Music Show, önceki akşam Kalamış Wyndham Grand Otel'de yapıldı. Kısa süre önce, nikah masasına oturan . podyumda gelinlikle arz-ı endam etti.

Yeni gelin podyumda

tarafından ikincisi organize edilen Fashion & Music Show, önceki akşam Kalamış Wyndham Grand Otel'de yapıldı. Kısa süre önce, nikah masasına oturan . podyumda gelinlikle arz-ı endam etti.

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