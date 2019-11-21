Beş aylık hamile olan Açalya Samyeli Danoğlu, önceki akşam eşi Erman Ademoğlu ile birlikte Vadistanbul'daydı.
Eşiyle el ele alışveriş turuna çıkan Miss Turkey 2012 güzelinin büyüyen karnını gizlemek için bol giyinmesi gözden kaçmadı.
Beş aylık hamile olan Açalya Samyeli Danoğlu, önceki akşam eşi Erman Ademoğlu ile birlikte Vadistanbul'daydı.
Eşiyle el ele alışveriş turuna çıkan Miss Turkey 2012 güzelinin büyüyen karnını gizlemek için bol giyinmesi gözden kaçmadı.
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