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  • 21.11.2019
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Beş aylık hamile eşi ile alışveriş turunda

Beş aylık hamile olan , önceki akşam eşi ile birlikte Vadistanbul'daydı. Eşiyle el ele alışveriş turuna çıkan 2012 güzelinin büyüyen karnını gizlemek için bol giyinmesi gözden kaçmadı.

Ailece gezinti

Beş aylık hamile olan Açalya Samyeli Danoğlu, önceki akşam eşi Erman Ademoğlu ile birlikte Vadistanbul'daydı.

Eşiyle el ele alışveriş turuna çıkan 2012 güzelinin büyüyen karnını gizlemek için bol giyinmesi gözden kaçmadı.

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