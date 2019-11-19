Sarı yaz neşesi

Güzel oyuncu Seda Güven, renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün peluş kulaklı sarı kapüşonlusuyla poz veren oyuncu, bu kareye 'Sarı yaz, ne yazarsan yaz saz' notu düşüp güldürdü. Güzel oyuncu Seda Güven, renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Önceki gün peluş kulaklı sarı kapüşonlusuyla poz veren oyuncu, bu kareye 'Sarı yaz, ne yazarsan yaz saz' notu düşüp güldürdü.
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