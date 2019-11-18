Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, dün akşamki Milli maç için Andorra'nın yolunu tuttu. Metin, kendisine eşlik eden aşkı Gamze Topuz'la böyle poz verdi. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, dün akşamki Milli maç için Andorra'nın yolunu tuttu. Metin, kendisine eşlik eden aşkı Gamze Topuz'la böyle poz verdi.
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