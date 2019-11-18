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  • 18.11.2019
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ve aşkı 'dan hatırası

Eski futbolcu ve spor yorumcusu , dün akşamki Milli maç için 'nın yolunu tuttu. Metin, kendisine eşlik eden aşkı 'la böyle poz verdi.

Andorra hatırası
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, dün akşamki Milli maç için Andorra'nın yolunu tuttu. Metin, kendisine eşlik eden aşkı Gamze Topuz'la böyle poz verdi.

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