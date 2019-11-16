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  • 16.11.2019
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Sporcu güzeller

 Özilhan ile 'nin kızı , önceki akşam basketbol maçında bir araya geldi. ve Zenit maçını birlikte izleyen ikili birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

Sporcu güzeller
Yasemin Özilhan ile 'nin kızı Deren Talu, önceki akşam basketbol maçında bir araya geldi. ve Zenit maçını birlikte izleyen ikili birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

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