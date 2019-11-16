Sporcu güzeller

Yasemin Özilhan ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, önceki akşam basketbol maçında bir araya geldi. Anadolu Efes ve Zenit maçını birlikte izleyen ikili birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi. Yasemin Özilhan ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, önceki akşam basketbol maçında bir araya geldi. Anadolu Efes ve Zenit maçını birlikte izleyen ikili birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.
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