Anneler buluştu

Ünlü anneler, süt tanıtımında bir araya geldi. Bade İşçil, Beyza Şekerci ve Sedef Avcı tanıtımla çocuklarının beslenmeleriyle ilgili bilgi verdi.
Aydın HAMZA
Ünlü anneler, süt tanıtımında bir araya geldi. Bade İşçil, Beyza Şekerci ve Sedef Avcı tanıtımla çocuklarının beslenmeleriyle ilgili bilgi verdi.
Aydın HAMZA
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