Kızları Ayşe'nin bikinili pozlarını paylaştığı gerekçesiyle Efe Önbilgin tarafından mahkemeye verilen Deniz Akkaya, dün hakim karşısındaydı. Akkaya, eski aşkına şöyle yüklendi: "Efe Önbilgin, kızımı ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Kendisinin nerede oturduğunu dahi bilmiyoruz."



Önbilgin, ABD'li aşkı Nikki Sharp'la İtalya'da gününü gün ediyor.



Akkaya'nın 9 yaşındaki kızıyla bu karesi, eski aşkını harekete geçirdi.

Ali OKTAY