Kızları Ayşe'nin bikinili pozlarını paylaştığı gerekçesiyle Efe Önbilgin tarafından mahkemeye verilen Deniz Akkaya, dün hakim karşısındaydı. Akkaya, eski aşkına şöyle yüklendi: "Efe Önbilgin, kızımı ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Kendisinin nerede oturduğunu dahi bilmiyoruz."
Önbilgin, ABD'li aşkı Nikki Sharp'la İtalya'da gününü gün ediyor.
Akkaya'nın 9 yaşındaki kızıyla bu karesi, eski aşkını harekete geçirdi.
Ali OKTAY
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