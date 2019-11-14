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  • 14.11.2019
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eski aşkı 'in 'sorumsuz anne' iddialarına sert çıktı

Kızları Ayşe'nin bikinili pozlarını paylaştığı gerekçesiyle tarafından mahkemeye verilen ‘sorumsuz anne’ iddiasına sert çıktı.

Boşuna Efelenme

Kızları Ayşe'nin bikinili pozlarını paylaştığı gerekçesiyle Efe Önbilgin tarafından mahkemeye verilen Deniz Akkaya, dün hakim karşısındaydı. Akkaya, eski aşkına şöyle yüklendi: "Efe Önbilgin, kızımı ne görmekte ne de nafakasını ödemektedir. Kendisinin nerede oturduğunu dahi bilmiyoruz."


Önbilgin, ABD'li aşkı Nikki Sharp'la İtalya'da gününü gün ediyor.


Akkaya'nın 9 yaşındaki kızıyla bu karesi, eski aşkını harekete geçirdi.

Ali OKTAY

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