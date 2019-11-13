Sanat dünyasından 11 milyon ağaç kampanyasına şarkılı destek

Sanat dünyası, 11 milyon ağaç kampanyasına şarkılı destek verdi. Serdar Ortaç, Murat Dalkılıç ve Mustafa Sandal gibi isimler, 'Geleceğe Nefes' şarkısını seslendirdi.
Sanat dünyası, 11 milyon ağaç kampanyasına şarkılı destek verdi. Serdar Ortaç, Murat Dalkılıç ve Mustafa Sandal gibi isimler, 'Geleceğe Nefes' şarkısını seslendirdi.
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