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  • 13.11.2019
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Sanat dünyasından 11 milyon ağaç kampanyasına şarkılı destek

Sanat dünyası, 11 milyon ağaç kampanyasına şarkılı destek verdi. , ve gibi isimler, '' şarkısını seslendirdi.

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