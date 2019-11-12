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  • 12.11.2019
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'den sansürü

Geçtiğimiz hafta kızı Siena 'yı kucağına alan , uyarılara kulak verdi. Doğumdan hemen sonra kızının yüzünü gizlemeden paylaşan Şahin, önceki gün ise Leyla'ya kalpli sansür uyguladı.

Leyla sansürü

Geçtiğimiz hafta kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, uyarılara kulak verdi. Doğumdan hemen sonra kızının yüzünü gizlemeden paylaşan Şahin, önceki gün ise Leyla'ya kalpli sansür uyguladı.

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