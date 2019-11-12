Geçtiğimiz hafta kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, uyarılara kulak verdi. Doğumdan hemen sonra kızının yüzünü gizlemeden paylaşan Şahin, önceki gün ise Leyla'ya kalpli sansür uyguladı.
Geçtiğimiz hafta kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, uyarılara kulak verdi. Doğumdan hemen sonra kızının yüzünü gizlemeden paylaşan Şahin, önceki gün ise Leyla'ya kalpli sansür uyguladı.
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