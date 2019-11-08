Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, finalden önceki bölümüyle en çok izlenen dizi oldu. Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kişilerde en çok izlenen yapım oldu.
Sen Anlat Karadeniz, Tüm Kişiler'de % 6,32 izlenme oranı ve % 15,15 izlenme payı alarak 100 program arasında en çok izlenen dizi olmayı başardı
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