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  • 08.11.2019
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'in eski hayat arkadaşı 'dan la hatıra fotoğrafı...

'in eski hayat arkadaşı , önceki gün gittiği mekanda renkli görüntüler sergiledi. Tuna, mekanın maskotu haline gelen Tokyo isimli papağını eline alıp böyle hatıra fotoğrafı çektirdi...

Elde var Tokyo

'in eski hayat arkadaşı , önceki gün gittiği mekanda renkli görüntüler sergiledi. Tuna, mekanın maskotu haline gelen Tokyo isimli papağını eline alıp böyle hatıra fotoğrafı çektirdi...

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