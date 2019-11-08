İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, önceki gün gittiği mekanda renkli görüntüler sergiledi. Tuna, mekanın maskotu haline gelen Tokyo isimli papağını eline alıp böyle hatıra fotoğrafı çektirdi...
İbrahim Tatlıses'in eski hayat arkadaşı Derya Tuna, önceki gün gittiği mekanda renkli görüntüler sergiledi. Tuna, mekanın maskotu haline gelen Tokyo isimli papağını eline alıp böyle hatıra fotoğrafı çektirdi...
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