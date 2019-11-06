Fizy Müzik Ödülleri önceki akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yılın En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı Sıla oldu. Yılın en çok konuşulan isimlerinden Reynmen ise, 'Derdim Olsun' şarkısıyla En Çok Dinlenen Şarkı ve En Çok İzlenen Video kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. Gecenin sunuculuğunu yapan Burcu Esmersoy, güzelliğiyle göz doldurdu.
MERVE ÖZBEY
FİZY MÜZIK ÖDÜLLERI KAZANANLARIN LİSTESİ:
En Çok Dinlenen Erkek: Ben Fero
En Çok Dinlenen Düet: Bilal Sonses feat. Tuğçe Kandemir - İçimdeki Sen
En Çok Dinlenen Grup: Pinhani
En Çok Dinlenen Albüm: Ebru Gündeş - Aşık
En Çok Paylaşılan Şarkı: Merve Özbey - Yaramızda Kalsın
BEN FERO
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