Umut Akyürek'ten 'Onların da Gözyaşları Var' isimli şarkıyla hayvanlar için yapılan projeye destek.
Umut Akyürek, kalbinin de güzelliğini konuşturdu. Ünlü şarkıcı, meslektaşı Okan Tok'la 'Onların da Gözyaşları Var' isimli şarkıyı seslendirerek hayvanlar için yapılan projenin duyulmasına destek verdi.
Umut Akyürek,kalbinin degüzelliğinikonuşturdu.Ünlü şarkıcı,meslektaşıOkan Tok'la'Onların daGözyaşları Var'isimli şarkıyıseslendirerekhayvanlariçin yapılanprojeninduyulmasınadestek verdi.
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