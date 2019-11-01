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  • 01.11.2019
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Umut Akyürek'ten 'Onların da Gözyaşları Var' isimli şarkıyla hayvanlar için yapılan projeye destek.

Umut Akyürek, kalbinin de güzelliğini konuşturdu. Ünlü şarkıcı, meslektaşı 'la 'Onların da Gözyaşları Var' isimli şarkıyı seslendirerek hayvanlar için yapılan projenin duyulmasına destek verdi.

Umutlu proje
Umut Akyürek, kalbinin de güzelliğini konuşturdu. Ünlü şarkıcı, meslektaşı Okan Tok'la 'Onların da Gözyaşları Var' isimli şarkıyı seslendirerek hayvanlar için yapılan projenin duyulmasına destek verdi.

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