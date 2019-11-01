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  • 01.11.2019
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'nın çocukları harika...

'İn, çocuklara bilimi sevdirmek için 'de iş birliğinde hayata geçirdiği , tüm küçükleri birbirinden keyifli deneyleri gerçekleştirmeye davet ediyor.

Bu çocuklar harika

Henkel'in, çocuklara bilimi sevdirmek için 'de iş birliğinde hayata geçirdiği , tüm küçükleri birbirinden keyifli deneyleri gerçekleştirmeye davet ediyor. Minikler, Keşif Dünyası'nın Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Kampüsü'nde yer alan merkezinde, Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen bilim atölyelerinde keyifle çalışıyorlar. 8-10 yaş arası çocukların ücretsiz katılımı için tüm okulların başvurularına açık. Bunun için tek yapılması gereken ise kesifdunyasi@dek.k12.tr adresinden randevu almak.

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