Henkel'in, çocuklara bilimi sevdirmek için Türkiye'de Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği Keşif Dünyası, tüm küçükleri birbirinden keyifli deneyleri gerçekleştirmeye davet ediyor. Minikler, Keşif Dünyası'nın Darüşşafaka Cemiyeti Maslak Kampüsü'nde yer alan merkezinde, Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen bilim atölyelerinde keyifle çalışıyorlar. 8-10 yaş arası çocukların ücretsiz katılımı için tüm okulların başvurularına açık. Bunun için tek yapılması gereken ise kesifdunyasi@dek.k12.tr adresinden randevu almak.