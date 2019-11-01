Şarkıcı Deniz Seki'den iddialı dönüş... Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz?' şarkısını yeniden yorumlayan Seki, parçayı Erkan Nas yönetiminde kliplendirdi. Şarkıcı Deniz Seki'den iddialı dönüş... Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz?' şarkısını yeniden yorumlayan Seki, parçayı Erkan Nas yönetiminde kliplendirdi.
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