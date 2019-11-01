Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.11.2019
  • Gazete

'den iddialı dönüş... 'nın "?" şarkısıyla...

Şarkıcı 'den iddialı dönüş... 'nın "?" şarkısını yeniden yorumlayan Seki, parçayı yönetiminde kliplendirdi.

Seki döndü
Şarkıcı Deniz Seki'den iddialı dönüş... 'nın "Nereden Bileceksiniz?" şarkısını yeniden yorumlayan Seki, parçayı Erkan Nas yönetiminde kliplendirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriDeniz Seki'den iddialı dönüş... Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz?" şarkısıyla...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri