Cemiyet hayatının en mütevazı isimlerinden Pınar Sabancı, yine alkışlık bir harekete imza attı. Pek çok sosyetiğin aksine lüks yaşamdan uzak duran iki çocuk annesi Pınar Hanım, iyilik hareketine ön ayak oldu.
Pınar Sabancı, Instagram'da açtığı 'iyilikhareketim' adlı bir hayır kurumu aracılığıyla kolları sıvadı.
Kendisi ve çocuklarının fazla eşyalarının yanı sıra sosyal medyada reklam yapması için gönderilen hediyeleri kolileyen Pınar Hanım, bunları yardım bekleyen ailelere gönderdi.
Sabancı'ya destek veren Ece Yosmaoğlu da Türkiye'nin dört bir yanında yardım bekleyen ailelere el uzattı.
Pınar Sabancı, Instagram'da açtığı 'iyilikhareketim' adlı bir hayır kurumu aracılığıyla kolları sıvadı.
Kendisi ve çocuklarının fazla eşyalarının yanı sıra sosyal medyada reklam yapması için gönderilen hediyeleri kolileyen Pınar Hanım, bunları yardım bekleyen ailelere gönderdi.
Sabancı'ya destek veren Ece Yosmaoğlu da Türkiye'nin dört bir yanında yardım bekleyen ailelere el uzattı.
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