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  • 26.10.2019
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ve minikler için kolları sıvadı

, ‘iyilik hareketi’ başlattı. Sabancı’ya destek veren gibi sosyetikler, evdeki fazla kıyafetleri yardıma muhtaç ailelere yolluyor.

İyilik hareketi
Cemiyet hayatının en mütevazı isimlerinden Pınar Sabancı, yine alkışlık bir harekete imza attı. Pek çok sosyetiğin aksine lüks yaşamdan uzak duran iki çocuk annesi , iyilik hareketine ön ayak oldu.

, 'da açtığı 'iyilikhareketim' adlı bir hayır kurumu aracılığıyla kolları sıvadı.





Kendisi ve çocuklarının fazla eşyalarının yanı sıra sosyal medyada reklam yapması için gönderilen hediyeleri kolileyen Pınar Hanım, bunları yardım bekleyen ailelere gönderdi.



Sabancı'ya destek veren Ece Yosmaoğlu da 'nin dört bir yanında yardım bekleyen ailelere el uzattı.


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