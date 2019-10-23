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  • 23.10.2019
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Quaresma'nın gönlü de zengin... ’ne bağış yaptı

Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Quaresma, ’ne bağış yaptı. Gönülleri fetheden Portekizli yıldız, sosyal medyada büyük övgü aldı...

Gönlü de zengin

Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu , eşi Daphne Quaresma ve çocukları İstinyePark Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Uzun süre alışveriş yapan Quaresma çifti daha sonra Masa Restoran'a geçerek öğle yemeği yediler.

Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu arada Portekizli futbolcu, önceki gün ailesiyle Türkiye 'ni ziyaret etti.

Sürpriz ziyaretiyle dernekteki hastalara moral olan Quaresma, derneğe 3 tekerlekli sandalye de bağışlayarak gönülleri fethetti.

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