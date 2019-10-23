Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, eşi Daphne Quaresma ve çocukları İstinyePark Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı. Uzun süre alışveriş yapan Quaresma çifti daha sonra Masa Restoran'a geçerek öğle yemeği yediler.

Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcu hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu arada Portekizli futbolcu, önceki gün ailesiyle Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ni ziyaret etti.

Sürpriz ziyaretiyle dernekteki hastalara moral olan Quaresma, derneğe 3 tekerlekli sandalye de bağışlayarak gönülleri fethetti.