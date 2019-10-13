Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, önceki gün eşiyle İstinyePark'taydı. Portekizli yıldız ve eşi Daphne, kural bozmayıp lüks markalardan oluşan kombinleriyle alıveriş turuna çıktı.

Kıyafet, saat ve ayakkabılarının toplam değeri 1 milyon 730 bin TL'yi aşan Quaresma çifti, "Günlük kıyafetleriyle İstanbul'dan 4 daire alınır" dedirtti...



TOPLAM: 1 MİLYON 730 BİN 810 TL