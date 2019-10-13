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  • 13.10.2019
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ve eşi Daphne kural bozmadı! Kıyafetleri servet değerinde...

'da forma giyen , önceki gün eşiyle ’taydı. Portekizli yıldız ve eşi Daphne, kural bozmayıp lüks markalardan oluşan kombinleriyle alıveriş turuna çıktı.

Milyonluk karizma

Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma, önceki gün eşiyle 'taydı. Portekizli yıldız ve eşi Daphne, kural bozmayıp lüks markalardan oluşan kombinleriyle alıveriş turuna çıktı.
Kıyafet, saat ve ayakkabılarının toplam değeri 1 milyon 730 bin TL'yi aşan Quaresma çifti, "Günlük kıyafetleriyle İstanbul'dan 4 daire alınır" dedirtti...

TOPLAM: 1 MİLYON 730 BİN 810 TL

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