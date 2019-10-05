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  • 05.10.2019
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, tıpkı gibi 'de ve oyunculuk dersleri alacak

, ‘Eğitim Şart’ dedi. 35 yaşındaki oyuncu, yakında gideceği ’de 6 ay kalıp ve oyunculuk dersleri alacak. Hollywood'un kalbinin attığı 'ta eşiyle birlikte 6 ay boyunca kalacak olan ünlü oyuncu, burada İngilizce'sini ilerletecek.

Karizmatik öğrenci
Ekranların en gözde isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, bu sezonu pas geçti. Bir projede yer almak yerine kendisini geliştirmeyi seçen 35 yaşındaki oyuncu, rotasını ABD'ye çevirdi. , yakında eşi Başak Dizer'le birlikte Amerika'ya gidecek.

Hollywood'un kalbinin attığı 'ta eşiyle birlikte 6 ay boyunca kalacak olan ünlü oyuncu, burada 'sini ilerletecek. Kıvanç Tatlıtuğ, tıpkı yakın dostu gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçundan oyunculuk eğitimi alacak.



Tatlıtuğ, stil danışmanı eşi 'le sık sık Los Angeles'a gidiyor.

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