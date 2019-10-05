Ekranların en gözde isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, bu sezonu pas geçti. Bir projede yer almak yerine kendisini geliştirmeyi seçen 35 yaşındaki oyuncu, rotasını ABD'ye çevirdi. Kıvanç Tatlıtuğ, yakında eşi Başak Dizer'le birlikte Amerika'ya gidecek.
Hollywood'un kalbinin attığı Los Angeles'ta eşiyle birlikte 6 ay boyunca kalacak olan ünlü oyuncu, burada İngilizce'sini ilerletecek. Kıvanç Tatlıtuğ, tıpkı yakın dostu Çağatay Ulusoy gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçundan oyunculuk eğitimi alacak.
Tatlıtuğ, stil danışmanı eşi Başak Dizer'le sık sık Los Angeles'a gidiyor.
Hollywood'un kalbinin attığı Los Angeles'ta eşiyle birlikte 6 ay boyunca kalacak olan ünlü oyuncu, burada İngilizce'sini ilerletecek. Kıvanç Tatlıtuğ, tıpkı yakın dostu Çağatay Ulusoy gibi dünyaca ünlü aktörlerin de koçundan oyunculuk eğitimi alacak.
Tatlıtuğ, stil danışmanı eşi Başak Dizer'le sık sık Los Angeles'a gidiyor.
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