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  • 02.10.2019
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ayrıldığına bin pişman! 'nın gönlünü almak için bin dereden su getirdi...

Güzel oyuncu ile 6 Eylül'de boşanan , ayrıldığına bin pişman oldu. Ayrılığa sadece 20 gün dayanan Akçıl, Kıratlı'nın gönlünü almak için bin dereden su getirdi.

Geri dön Burcu

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ile 6 Eylül'de boşanan Sinan Akçıl, ayrıldığına bin pişman oldu. Ayrılığa sadece 20 gün dayanan Akçıl, Kıratlı'nın gönlünü almak için bin dereden su getirdi.
Kıratlı ile buzları eritmeye çalışan popçu, 'Milat' paylaşımıyla barışma sinyali vermişti. Akçıl, önceki gün de "Demesinler bir aşk daha yarım kaldı" şarkısıyla eski eşine "Geri dön" çağrısı yaptı.


Akçıl, paylaşımına da "Yaşayacaklarını önceden hissetmek bu olsa gerek" notu düştü

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