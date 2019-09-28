İşadamı Serdar Bilgili ile ortağı Michael Shvo, ABD'de yatırım yaptı. Manhattan bölgesindeki Coca Cola binası için kesenin ağzını açtı.
İki patron, tam 995 milyon dolar ödeyip tarihi yapıyı satın aldı. ABD medyası "Genç patronlar bu özel binanın sahibi" diye manşet attı.
'BİLGİLİ' TİCARET!
Shvo ve Bilgili Group, Amerikan manşetlerine çıktı… Türk işadamı Serdar Bilgili ve ortağı Michael Shvo, Manhattan'da yatırım kararı aldı. Dünyanın en değerli noktası 5. Cadde'deki Coca Cola'nın tarihi binasını isteyen Bilgili ve Shvo, amacına ulaştı. Tam 995 milyon dolar karşılığında bu özel binayı alan Bilgili ve Shvo, medyanın da ilgi odağı oldu. İhalede Aby Rosen, 890 milyon dolar teklif verirken Bilgili ve Shvo, 985 milyon dolar önerdi. New York Pos, "İki genç ve yakışıklı patron artık bu özel binanın sahibi" diye yazdı. New York Times ve CNN International da genç işadamlarını övdü. 1983'ten bu yana Coca Cola şirketine ait olan 11 katlı bina, birçok Körfez sermayesi tarafından satın alınmak istenmişti.
ÇIKAN MANŞETLERE ÇIKAN TÜRK
Michael Shvo, Bilgili'nin arkadaşı Seren Ceylan'la evlendi.
İki patron, tam 995 milyon dolar ödeyip tarihi yapıyı satın aldı. ABD medyası "Genç patronlar bu özel binanın sahibi" diye manşet attı.
'BİLGİLİ' TİCARET!
Shvo ve Bilgili Group, Amerikan manşetlerine çıktı… Türk işadamı Serdar Bilgili ve ortağı Michael Shvo, Manhattan'da yatırım kararı aldı. Dünyanın en değerli noktası 5. Cadde'deki Coca Cola'nın tarihi binasını isteyen Bilgili ve Shvo, amacına ulaştı. Tam 995 milyon dolar karşılığında bu özel binayı alan Bilgili ve Shvo, medyanın da ilgi odağı oldu. İhalede Aby Rosen, 890 milyon dolar teklif verirken Bilgili ve Shvo, 985 milyon dolar önerdi. New York Pos, "İki genç ve yakışıklı patron artık bu özel binanın sahibi" diye yazdı. New York Times ve CNN International da genç işadamlarını övdü. 1983'ten bu yana Coca Cola şirketine ait olan 11 katlı bina, birçok Körfez sermayesi tarafından satın alınmak istenmişti.
ÇIKAN MANŞETLERE ÇIKAN TÜRK
Michael Shvo, Bilgili'nin arkadaşı Seren Ceylan'la evlendi.
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