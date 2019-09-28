BU KEZ GÜLDÜRMEDİ

Geçen yıl evinin banyosunda düşerek hastanelik olan Mehmet Ali Erbil, 235 gün süren yaşam savaşını ilk kez anlattı. Bugüne kadar hep esprileriyle milyonları kahkahaya boğan, ünlü şovmen, dün konuk olduğu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Mali'nin şu dramatik sözleri ekran başındaki hayranlarını da duygulandırdı:

KURTULMA ŞANSIM YÜZDE 5'Tİ

"Kendi doktorum bile kurtulma şansımın yüzde 5 olduğunu söyledi. Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum. Hatta kardeşime 'Yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim. Ama sevenlerimizin dualarıyla kötü günleri atlattım. Kız kardeşim, ilk, ikinci ve dördüncü eşim başımdan ayrılmadılar. Sevenlerime çok şey borçluyum."



Çapkın şovmen, "Başıma ne geldiyse, kadınlar yüzünden geldi. O gün kızlarla buluşacaktım. Küvetten çıkarken ayağım kaydı" diyerek güldürdü.

HER ŞEY ALLAH'TAN

62 yaşındaki şovmen, hastanedeki zorlu süreci de şöyle anlattı: "Yoğun bakımda kabuslar görüyordum. 'Deliryum' diye bir şeymiş varmış, ilaçlardan kaynaklı. Rüyanın etkisiyle ilaçları çıkarıyormuşum. Beni yatağa bağlamışlar. Uyanınca beni çivilediler sandım. Ama hiç isyan etmedim. 'Ne gelirse Allah'tan' dedim."



Ünlü şovmenin ikinci eşi Nergis Kumbasar'dan Yasmin adında bir kızı var.



Mali, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş'la yapmıştı.



Erbil'in dördüncü evliliğini yapıp 2010'da boşandığı Tuğba Coşkun'dan Ali Sadi adında oğlu var.