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  • 24.09.2019
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'Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Melike İpek Yalova yönetmen ile evlendi

, geçtiğimiz akşam 3 yıllık aşkı ile İzmir’de sessiz sedasız evlendi. Güzel oyuncu, gelinliği ve 7 metrelik duvağıyla büyüledi.

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