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Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi! Eşi bakın kim

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren güzel oyuncu Melike İpek Yalova sevgilisi Altuğ Gültan'la, İzmir'de sessiz sedasız evlendi. Düğününden tek bir kare bir paylaşmayan Melike İpek Yalova'ya hayranları sitem etti. İşte Melike İpek Yalova'nın merak edilen gelinliği ve eşi...

23.09.2019 09:47 - Son Güncelleme: 23.09.2019 10:01
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi! Eşi bakın kim

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Doktor Müjgan' rolünü oynayan başarılı oyuncu Melike İpek Yalova önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi! Eşi bakın kim

DÜĞÜNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞMAYINCA HAYRANLARI SİTEM ETTİ

Oyuncu Melike İpek Yalova, İzmir'de düzenlenen törenle, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile evlendi. Hayvanlara olan sevgisiyle adından sıklıkla söz ettiren oyuncu, Instagram hesabında düğününden bir kare paylaşmadığı için takipçileri tarafından eleştirildi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi! Eşi bakın kim

Dün bir atı beslerken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan oyuncuya, hayranları 'Ya abla evlenmişsin neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar" diyerek sitem etti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi! Eşi bakın kim

İŞTE MELİKE İPEK YALOVA'NIN MERAK EDİLEN GELİNLİĞİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi! Eşi bakın kim

MELİKE İPEK YALOVA VE EŞİ YAPIMCI EŞİ ALTUĞ GÜLTAN

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