Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova evlendi! Eşi bakın kim
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren güzel oyuncu Melike İpek Yalova sevgilisi Altuğ Gültan'la, İzmir'de sessiz sedasız evlendi. Düğününden tek bir kare bir paylaşmayan Melike İpek Yalova'ya hayranları sitem etti. İşte Melike İpek Yalova'nın merak edilen gelinliği ve eşi...
23.09.2019 09:47
- Son Güncelleme: 23.09.2019 10:01
DÜĞÜNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞMAYINCA HAYRANLARI SİTEM ETTİ
Oyuncu Melike İpek Yalova, İzmir'de düzenlenen törenle, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile evlendi. Hayvanlara olan sevgisiyle adından sıklıkla söz ettiren oyuncu, Instagram hesabında düğününden bir kare paylaşmadığı için takipçileri tarafından eleştirildi.
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