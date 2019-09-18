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  • 18.09.2019
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’nin 8 yıl önceki set hazırlığı ağızları açıkta bıraktı!

Minyon tipli oyuncu ’nin 8 yıl önceki set hazırlığı ağızları açıkta bıraktı. ‘’ filminde F-16 pilotunu canlandıran oyuncu, askeri eğitim sırasında 7.2 g’lik basınca karşı koyup gücünü gösterdi.

Özge kuvvetİ

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2011 yılında oynadığı 'Anadolu Kartalları' filminde rolünün hakkını fazlasıyla verdiği ortaya çıktı. Filmde F-16 pilotunu canlandıran güzel oyuncu, profesyonel pilot eğitimi aldı.

Özpirinçci, pilotlara uygulanan 'G kuvveti' (bir kütleye belirli durumda etki eden hızlanma) testine de girdi. O dönemki testin görüntüleri önceki gün ortaya çıktı. 7.2 g'lik kuvvete maruz kalan oyuncu, eğitimi başarıyla tamamladı.

Pek çok profesyonel pilotun bayıldığı testte Özpirinçci'nin kılcal damarları patladı.

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