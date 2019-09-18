Oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2011 yılında oynadığı 'Anadolu Kartalları' filminde rolünün hakkını fazlasıyla verdiği ortaya çıktı. Filmde F-16 pilotunu canlandıran güzel oyuncu, profesyonel pilot eğitimi aldı.

Özpirinçci, pilotlara uygulanan 'G kuvveti' (bir kütleye belirli durumda etki eden hızlanma) testine de girdi. O dönemki testin görüntüleri önceki gün ortaya çıktı. 7.2 g'lik kuvvete maruz kalan oyuncu, eğitimi başarıyla tamamladı.

Pek çok profesyonel pilotun bayıldığı testte Özpirinçci'nin kılcal damarları patladı.