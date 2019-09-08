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  • 08.09.2019
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Eski Başbakan torunuyla keyifte

Eski Başbakan , geçtiğimiz gün torunuyla Trump Alışveriş Merkezi'ndeki objektife takıldı. Çiller ile torunu, çocuk eğlence şehri KidzMondo'da eğlendi.

Oyun zamanı

Eski Başbakan Tansu Çiller, geçtiğimiz gün torunuyla Trump Alışveriş Merkezi'ndeki objektife takıldı. Çiller ile torunu, çocuk eğlence şehri KidzMondo'da eğlendi.

Babaanne ile torununun air hokey oynarken yaşadığı keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Çiller, eğlence sonrası bir kafeye geçip yorgunluk kahvesi içti.


Çiller, kendine has şıklığıyla dikkat çekti.

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