Oyuncu Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın 9 ay önce Amsterdam'da başlayan evlilikleri dün Beykoz Adliyesi'nde 15 dakikada bitti. Görülen dava sonrası ikili anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Akçıl, dava sonrası "Bu sevgililik gibi değil. Bir evlilik bitiyor. Çok üzgünüz. Hayırlısı olsun, yürütemedik" dedi. Soruları yanıtsız bırakan Burcu Kıratlı ise gergindi.
Daha önce de evliliklerinde kriz yaşayan Akçıl ve Kıratlı, anlaşmalı olarak boşandı.
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