9 ay öncebaşlayanevlilikleri dün15dakikada bitti.Görülen davasonrası ikilianlaşmalı olaraktek celsedeboşandı.dava sonrasıdedi. Sorularıyanıtsızbırakanise gergindi.Daha önce de evliliklerinde kriz yaşayan Akçıl ve Kıratlı, anlaşmalı olarak boşandı.