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Baklavacı yenge! Falcao'nun eşi şimdiden 'ye alıştı

kadar şarkıcı eşi da 'ye şimdiden alıştı. Sempatikliğiyle dikkat çeken güzel yenge, önceki gün baklava yediği anları paylaştı.

Baklavacı yenge
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao kadar şarkıcı eşi Lorelei Taron da Türkiye'ye şimdiden alıştı. Sempatikliğiyle dikkat çeken yenge, önceki gün baklava yediği anları sosyal medyada paylaştı.



Arjantinli yengenin, 1 milyonu aşkın takipçisinin olduğu Instagram'dan yaptığı bu paylaşım özellikle taraftarını mest etti. 'a takipçilerinden "Helal sana yenge" mesajları yağdı.



BU TARZ FALCAO
Önceki gün 'da havuç dilim baklava ve kaymakla ziyafet çeken yenge, henüz Monaco'dayken de bir Türk restoranında baklava yemişti.

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