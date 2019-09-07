Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao kadar şarkıcı eşi Lorelei Taron da Türkiye'ye şimdiden alıştı. Sempatikliğiyle dikkat çeken yenge, önceki gün baklava yediği anları sosyal medyada paylaştı.
Arjantinli yengenin, 1 milyonu aşkın takipçisinin olduğu Instagram'dan yaptığı bu paylaşım özellikle Galatasaray taraftarını mest etti. Lorelei Taron'a takipçilerinden "Helal sana yenge" mesajları yağdı.
BU TARZ FALCAO
Önceki gün İstanbul'da havuç dilim baklava ve kaymakla ziyafet çeken yenge, henüz Monaco'dayken de bir Türk restoranında baklava yemişti.
Arjantinli yengenin, 1 milyonu aşkın takipçisinin olduğu Instagram'dan yaptığı bu paylaşım özellikle Galatasaray taraftarını mest etti. Lorelei Taron'a takipçilerinden "Helal sana yenge" mesajları yağdı.
BU TARZ FALCAO
Önceki gün İstanbul'da havuç dilim baklava ve kaymakla ziyafet çeken yenge, henüz Monaco'dayken de bir Türk restoranında baklava yemişti.
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