Küçükken babasının şiddetine maruz kalan Esra Oflaz Güvenkaya, önceki gün hayatını anlattığı kitabından şu satırları paylaştı: "Çocukluğumdaki travmalar beni anısız bir insan yapmış. Kötü anılarımı hatırlamamak, acımı azaltmak için savunma mekanizması."

Sosyetik işkadını, ekledi: "Ama sonra kazada kalbim durduğu anda yaşadığım ölüme yakın deneyimimle anda yaşamayı öğrendim. Anda yaşamak; geçmişin yaralarından ve yarının endişelerinden kurtulmuş olmak anlamına geliyordu."