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  • 04.09.2019
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tavsiye verdi: Şu anınızın tadına varın

Çocukluk yıllarında babasının psikolojik şiddetine maruz kalan , ‘Geçmişteki kötü anılarınızı hatırlamak yerine şu anınızın tadına varın’ tavsiyesi verdi...

Bırakın şu anda kalalım

Küçükken babasının şiddetine maruz kalan Esra Oflaz Güvenkaya, önceki gün hayatını anlattığı kitabından şu satırları paylaştı: "Çocukluğumdaki travmalar beni anısız bir insan yapmış. Kötü anılarımı hatırlamamak, acımı azaltmak için savunma mekanizması."

Sosyetik işkadını, ekledi: "Ama sonra kazada kalbim durduğu anda yaşadığım ölüme yakın deneyimimle anda yaşamayı öğrendim. Anda yaşamak; geçmişin yaralarından ve yarının endişelerinden kurtulmuş olmak anlamına geliyordu."

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