Sosyetikler arasında popüler olan kamp hayatına ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede de dahil oldu. Gerede; önceki gün soluğu güzel oyuncular Sedef Avcı'dan Songül Öden'e sosyetikler Melis Sütşurup'tan Mine Kalpakçıoğlu'na kadar birçok tanıdık simanın geçtiğimiz yaz kamp yaptığı Marmaris'teki Bonjuk Bay'da aldı. Doğal yaşam tutkunu Bennu Gerede, burada lüks ve şaşaadan uzakta kurulu çadırda kalıyor. Tuvalet ve banyonun ortak kullanımlı olduğu çadırları tercih eden sosyetik fotoğrafçının 3 günlük kamp bedeli için cebinden yaklaşık 5 bin lira çıktı. Katılımcıların sosyal medya profillerinin kapsamlı bir şekilde araştırıldıktan sonra kabul edildiği kampta yemekler de belli saatlerde çalınan 'gong' ile yeniyor. Çılgın kostümlerle eğlenen tatilciler, kamptaki meditasyonlarla da ruhlarını arındırıyor.

YENİDEN DOĞDU

30 Ağustos'ta 48 yaşına giren Gerede, doğum gününü kampta kutladı. Gerede, duygularını "Zor bir sene geçirsem de 'O da geçer'i anlamaya başladım" diye dile getirdi.