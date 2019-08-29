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  • 29.08.2019
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'daki fiyatlara isyan etti!

Güzel oyuncu , parasının kıymetini bildi. ’daki kazıkçı mekanlar yerine halk plajlarını tercih eden oyuncu, ‘Bodrum’da fiyatlar geçirme’ dedi.

Bodrum kazığı isyanı!

Hande Ataizi, bu yaz kazık fiyatlarıyla ünlü Bodrum'da para saçmak yerine ekonomi yaptı. Geçen ay ailesiyle Bodrum'daki halk plajında ucuza deniz keyfi yapan Ataizi, önceki gün de City's'de uyanık esnafına yüklendi:

"Bodrum'da fiyatlar çok yüksek. İşletmeler üç ay para kazanacak diye fiyatlar hep geçirme. Kendi evin varsa daha rahat ediyorsun. Her gün dışarıda yemek zorunda kalmıyorsun."


Ataizi, geçen ay Bodrum'daki halk plajında 5 kişilik yemeğe 200 lira ödeyip tasarruf yaptı.

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