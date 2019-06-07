Ivana Sert'e Bodrum'da hesap şoku! 100 lira yerine 800 lira hesap gelince isyan etti Ivana Sert Bodrum’daki bir mekanda hesap şoku yaşadı. İkoncan, bir porsiyon et, bir hamburger, 3 top dondurma, 1 bardak kola ve Türk kahvesine 800 lira hesap gelince duruma isyan etti.

Tatilcilerin cebini yakan Bodrum'daki kazık fiyatlarıyla ünlü mekanlardan ikoncan İvana Sert de nasibini aldı. Yaz tatili için 12 yaşındaki oğlu Ateş ile Türkbükü'nde olan tasarımcı, önceki gün gittiği bir restoranda hesap şoku yaşadı. Oğluyla küçük bir porsiyon et, bir hamburger, 3 top dondurma, bir bardak kola ve Türk kahvesi siparişi veren ünlü ikoncan, hesap geldiğinde gözlerine inanamadı.



KAZIĞA İSYAN ETTİ

Siparişi için tam tamına 800 TL ödeyen Sert, duruma şu dün sözleriyle isyan etti: "Hesabı görünce ağlayasım geldi. Ama ödeyip çıktım. Bir daha o restorana adımımı atmam." Pek çok tatilcinin yaka silktiği Bodrum'un fiyatlarına geçtiğimiz yıl eşi Ozan Baran'la Ege'de tatil yapan sosyetik Süreyya Yalçın da tepki göstermişti. Genellikle bonkörlüğüyle bilinen Yalçın, üç sodaya 250 TL hesap gelince "Ben enayi değilim. Zenginsek keriz değiliz" diyerek Bodrum'daki uyanık işletmecilere çıkışmıştı.







PLAJDA VURGUN!

Günlerdir Günlerdir Bodrum güneşiyle yanan

cebini yakankazık fiyatlarıylaünlü mekanlardanikoncande nasibinialdı. Yaz tatili içinileolan tasarımcı,önceki gün gittiği bir restoranda hesap şokuyaşadı. Oğluylaveren ünlüikoncan, hesap geldiğinde gözlerine inanamadı.ödeyen Sert, duruma şu dün sözleriyle isyan etti:Pek çok tatilcinin yaka silktiği Bodrum'un fiyatlarına geçtiğimiz yıla Ege'de tatil yapan sosyetikda tepki göstermişti. Genellikle bonkörlüğüyle bilinen Yalçın,gelincediyerek Bodrum'daki uyanık işletmecilere çıkışmıştı.Günlerdir Günlerdir Bodrum güneşiyle yanan İvana Sert 'in cebi de kazıkçı mekanlar yüzünden yandı. Oğluyla çıktığı öğle yemeğinde hesap şoku yaşayan Sert, bir daha fahiş fiyatlarıyla ünlü mekanlara uğramayacağını dile getirdi. TÜM MANŞETLER