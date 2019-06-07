Tatilcilerin cebini yakan Bodrum'daki kazık fiyatlarıyla ünlü mekanlardan ikoncan İvana Sert de nasibini aldı. Yaz tatili için 12 yaşındaki oğlu Ateş ile Türkbükü'nde olan tasarımcı, önceki gün gittiği bir restoranda hesap şoku yaşadı. Oğluyla küçük bir porsiyon et, bir hamburger, 3 top dondurma, bir bardak kola ve Türk kahvesi siparişi veren ünlü ikoncan, hesap geldiğinde gözlerine inanamadı.
KAZIĞA İSYAN ETTİ
Siparişi için tam tamına 800 TL ödeyen Sert, duruma şu dün sözleriyle isyan etti: "Hesabı görünce ağlayasım geldi. Ama ödeyip çıktım. Bir daha o restorana adımımı atmam." Pek çok tatilcinin yaka silktiği Bodrum'un fiyatlarına geçtiğimiz yıl eşi Ozan Baran'la Ege'de tatil yapan sosyetik Süreyya Yalçın da tepki göstermişti. Genellikle bonkörlüğüyle bilinen Yalçın, üç sodaya 250 TL hesap gelince "Ben enayi değilim. Zenginsek keriz değiliz" diyerek Bodrum'daki uyanık işletmecilere çıkışmıştı.
PLAJDA VURGUN!
Günlerdir Günlerdir Bodrum güneşiyle yanan İvana Sert'in cebi de kazıkçı mekanlar yüzünden yandı. Oğluyla çıktığı öğle yemeğinde hesap şoku yaşayan Sert, bir daha fahiş fiyatlarıyla ünlü mekanlara uğramayacağını dile getirdi.
KAZIĞA İSYAN ETTİ
Siparişi için tam tamına 800 TL ödeyen Sert, duruma şu dün sözleriyle isyan etti: "Hesabı görünce ağlayasım geldi. Ama ödeyip çıktım. Bir daha o restorana adımımı atmam." Pek çok tatilcinin yaka silktiği Bodrum'un fiyatlarına geçtiğimiz yıl eşi Ozan Baran'la Ege'de tatil yapan sosyetik Süreyya Yalçın da tepki göstermişti. Genellikle bonkörlüğüyle bilinen Yalçın, üç sodaya 250 TL hesap gelince "Ben enayi değilim. Zenginsek keriz değiliz" diyerek Bodrum'daki uyanık işletmecilere çıkışmıştı.
PLAJDA VURGUN!
Günlerdir Günlerdir Bodrum güneşiyle yanan İvana Sert'in cebi de kazıkçı mekanlar yüzünden yandı. Oğluyla çıktığı öğle yemeğinde hesap şoku yaşayan Sert, bir daha fahiş fiyatlarıyla ünlü mekanlara uğramayacağını dile getirdi.
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