Ne lahmacun fiyatıyla yıllardır gündemde olan Bodrum'daki Maça Kızı müşterilerini soymaya doyuyor; ne de mekanı tıka basa dolduran tatilciler kazıklanmaya!.. Bu sezonki 72 TL'lik lahmacun fiyatıyla olay olan mekan, Türkbükü'nün adını 'kazıkbükü'ne çıkardı... Mekanın kazık fiyatlarının sürekli gündem olması; Türkbükü'ndeki diğer mekanları da isyan ettirken Maça Kızı'ndan yansıyan son adisyon yine ağızları açıkta bıraktı. Instagram'daki 'hes.app' isimli hesapta paylaşılan adisyona göre; mekan kişi başı tam 39 TL kuver bedeli aldı. Maça Kızı'nda yemek yiyen 5 müşteri, daha sofraya oturduğu anda kuver bedeli 195 TL'ydi... Mekanda deniz tarağı ve yengeç gibi deniz mahsulleri yiyen beş müşteriye, içecekler de dahil gece sonu 4.517 TL hesap çıktı. İşletmecilerin gözü; bununla da dolmadı.
'PES' DEDİRTEN FİYATLAR!...
Hesaba yüzde 13'lük servis bedeli yani tam 587.21 TL daha eklendi. Mekanın işletmecileri, toplam 5.104 TL hesap ödeyen beş müşteriye çayı 20 TL, Türk kahvesini 22 TL, bakkalda 3 TL'ye satılan bir maden suyunu da tam 26 TL'ye servis etti. Bu kazık adisyonun sosyal medyaya yansıması üzerine de vatandaşlar, "Bu mekanın kazık olduğunu bilip oraya gidip soyulan da en az mekan kadar suçlu" yorumu yaptı.
Kola 36 TL
Çay 20 TL
Türk Kahvesi 20 TL
Maden suyu 26 TL
Bu tabak 325 TL
DOĞAN SAVAŞ
'PES' DEDİRTEN FİYATLAR!...
Hesaba yüzde 13'lük servis bedeli yani tam 587.21 TL daha eklendi. Mekanın işletmecileri, toplam 5.104 TL hesap ödeyen beş müşteriye çayı 20 TL, Türk kahvesini 22 TL, bakkalda 3 TL'ye satılan bir maden suyunu da tam 26 TL'ye servis etti. Bu kazık adisyonun sosyal medyaya yansıması üzerine de vatandaşlar, "Bu mekanın kazık olduğunu bilip oraya gidip soyulan da en az mekan kadar suçlu" yorumu yaptı.
Kola 36 TL
Çay 20 TL
Türk Kahvesi 20 TL
Maden suyu 26 TL
Bu tabak 325 TL
DOĞAN SAVAŞ
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